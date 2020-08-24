Киев, , 12:39 — REGNUM Полиция Киева проверяет сообщения о минировании нескольких объектов, сообщила 24 августа пресс-служба ведомства.

«Поступило несколько сообщений о минировании аэропорта «Киев», админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро «Крещатик» и площади Независимости», — рассказали в пресс-службе.

На места выехали правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Напомним, 24 августа 2020 года в центре Киева проходят праздничные мероприятия по случаю Дня независимости Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была закрыта станция метро «Крещатик». Полицейские и взрывотехники обследуют территорию станции.

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