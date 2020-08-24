Ялта, Крым, , 12:33 — REGNUM В горах под Ялтой со склона сорвался автомобиль, в котором находились два человека. Один из них погиб, сообщает 24 августа пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

Автомобиль «Нива», который двигался по грунтовой дороге в районе горы Кемаль-Эгерек, опрокинулся и скатился в ущелье с высоты 300 метров. Находившийся в машине мужчина погиб, его спутница получила травмы.

К женщине спасатели спустились с помощью альпинистского снаряжения, её эвакуировали с места ЧП и передали врачам.

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