Уфа, , 12:28 — REGNUM Нарушения законодательства при эксплуатации аттракционов потребовали устранить сотрудники прокуратуры в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы республиканской прокуратуры, всего в Башкирии работает 351 сертифицированный аттракцион. При этом 34 аттракциона эксплуатируются с высокой степенью риска для жителей.

Так, в г. Туймазы два ребенка семи и 12-ти лет поднялись на высотный аттракцион через неогражденную территорию, а спуститься сами уже не смогли. В результате детей эвакуировали спасатели. К счастью никто не пострадал.

В г. Октябрьский несовершеннолетние могли свободно подойти к промышленным вентиляторам надувных батутов. А колесо обозрения в Кировском районе г. Уфы работало без разработки мероприятий по эвакуации граждан с большой высоты.

А в г. Кумертау и Абзелиловском районе у бизнесменов вообще не было разрешений на аттракционы.

Всего в 2020 году было внесено 35 представлений об устранении нарушений закона. При этом было возбуждено шесть административных дел.

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