Балаковский район, , 14:42 — REGNUM В реке Иргиз Балаковского района Саратовской области утонул 4-летний ребенок. Прокуратура и следственный комитет организовали проверку по факту гибели мальчика.

Трагедия произошла 22 августа в дневное время в селе Кормежка. Мальчик гулял вблизи частного домовладения, где проживал с родителями и братьями. В какое-то время ребенок пропал из вида. Родители нашли его в реке, протекающей недалеко от дома, без признаков жизни. Помощь прибывших медиков не понадобилась, они лишь констатировали смерть мальчика.

Прокуратура и следственные органы выяснят условия проживания и воспитания погибшего, а также надлежащего исполнения родителями своих обязанностей. По результатам проверки примут соответствующее решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Ртищевском районе Саратовской области погиб 8-летний мальчик, находившийся в автомобиле, который скатился в водоем.

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