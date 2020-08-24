Золотоноша, , 12:20 — REGNUM В автопарке города Золотоноша Черкасской области сгорели десять автобусов, написал местный депутат Александр Лошков 24 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению депутата, автобусы умышленно подожгли неизвестные.

«Какими же надо быть подонками, чтобы сжечь автобусы Золотоношского автопарка, которые должны были сегодня, в День независимости Украины, выехать в села района и по городу», — написал Лошков.

Он также рассказал, что сторожу предприятия удалось спасти три автобуса.

«Это преступные методы конкурентов. Девяностые отдыхают», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в 2014 году возле Дворца «Украина» в Киеве ему сожгли автомобиль.

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