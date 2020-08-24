Золотоноша, 24 августа 2020, 12:20 — REGNUM В автопарке города Золотоноша Черкасской области сгорели десять автобусов, написал местный депутат Александр Лошков 24 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
По мнению депутата, автобусы умышленно подожгли неизвестные.
Он также рассказал, что сторожу предприятия удалось спасти три автобуса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в 2014 году возле Дворца «Украина» в Киеве ему сожгли автомобиль.
Читайте также: Зеленский рассказал, как ему в 2014 году сожгли автомобиль