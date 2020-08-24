Тбилиси, , 12:13 — REGNUM Три женщины, пострадавшие в ДТП, в ходе которого пассажирский автобус на дороге Шатили упал с обрыва, находятся в Первой университетской клинике в Тбилиси. Об их состоянии, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 24 августа рассказал журналистам директор медучреждения Леван Ратиани.

Он сообщил, что трех пострадавших женщин сразу доставили в столичную клинику с места аварии. Все они в тяжелом состоянии, но у двух пациенток оно особенно критическое.

«Две из них в особенно критическом состоянии. У них наблюдается отрицательная динамика, развилось внутреннее кровотечение», — сказал Ратиани.

Он добавил, что у третьей пострадавшей относительно стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, в Душетском муниципалитете Грузии 23 августа автобус с пассажирами упал в обрыв. 17 человек в результате аварии погибли, трое получили травмы.

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