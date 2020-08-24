Петропавловск-Камчатский, , 12:03 — REGNUM На Камчатке турист сорвался с большой высоты с ледника вблизи водопада «Косы Вероники», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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После поступления сигнала о случившемся на место происшествия на вертолёте отправились медики и сотрудники поисково-спасательного отряда краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС.

Спасатели обнаружили пострадавшего мужчину в районе ручья Спокойного, куда ему помогли добраться участники тургруппы. Пострадавшего вертолётом доставили в краевую больницу, где у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум шесть человек погибли из-за схода оползня на деревню Фуцюаньчжэнь, расположенную около города Яань в юго-западной китайской провинции Сычуань.