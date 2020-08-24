Саратов, , 12:09 — REGNUM Житель Саратова Михаил Туватин признан виновным в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. За преступления, совершенные в октябре 2019 года, он приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает 24 августа пресс-служба Саратовского областного суда.

Суд признал вину Туватина в убийстве малолетней, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера. Преступления классифицированы по пунктам «в, к» части 2 статьи 105 УК РФ и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Было установлено, что 9 октября 2019 года Туватин насильно затащил ребенка в один из гаражей на территории гаражного кооператива. Совершив насилие, он задушил девочку, а тело спрятал в соседнем гараже.

Туватин приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Судья учёл отягчающие обстоятельства — ранее мужчину уже судили за преступления против половой неприкосновенности и разбой.

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