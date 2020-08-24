Ираклион, Греция, , 12:14 — REGNUM В порту Ираклион на греческом острове Крит на судне Blue Star Horizon прогремел взрыв. Об этом 24 августа сообщает греческая телерадиокомпания EPT.

Уточняется, что, предположительно, взрыв произошел в машинном отделении Blue Star Horizon и причина, по которой он прогремел, пока неизвестна.

Также сообщается, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Один из них на данный момент находится в критическом состоянии. Все пострадавшие направлены в больницы, пассажиров на борту судна не было.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 14 человек погибли и ещё несколько числятся как пропавшие без вести из-за крушения лодки у берегов Гаити.