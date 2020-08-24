Саратов, , 14:38 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении 35-летнего жителя Саратова, который был признан виновным в убийстве 9-летней школьницы в октябре 2019 года. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области. Злоумышленнику назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

ИА REGNUM напоминает, трагедия произошла 9 октября 2019 года около 8 часов утра на территории ГСК недалеко от дома на улице Высокая, 21 в Саратове. Мужчина заметил девочку, которая одна шла в школу, он схватил ребенка за шею и потащил в заброшенный гараж, где повалил на пол и совершил действия сексуального характера. Девочка кричала о помощи и пыталась вырваться. Опасаясь быть найденным, злоумышленник задушил девочку сначала руками, а потом металлическим проводом. Чтобы скрыть следы преступления, преступник переместил тело через имеющиеся в стенах отверстия в один из заброшенных соседних гаражей и скрыл труп в погребе. Более суток продолжались поиски ребенка. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

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