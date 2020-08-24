Село Залесово, Алтайский край, , 11:32 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор 43-летней жительнице села Залесово, с января 2015 по сентябрь 2019 года издевалась над четырьмя приёмными детьми. Как сообщает сегодня, 24 августа, региональное СУ СК РФ, суд определил наказание в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

В общей сложности следователями доказано 30 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам — за неудовлетворительные оценки, плохую уборку дома, неприготовление пищи и многое другое. В ходе предварительного следствия женщина своей вины не признала, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

После того, как стало известно о противоправных деяниях опекуна, малолетние были изъяты из опекаемой семьи. При этом в личных делах имелись жалобы детей на опекуна, однако должностными лицами органов опеки и попечительства надлежащих мер реагирования принято не было. В связи с чем, следователями возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики, которое в настоящее время расследуется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2020 г. приговор был вынесен 62-летней жительнице Заринского района, которая на протяжении нескольких лет жестоко издевалась над приёмными детьми. Поводом стала статья ИА REGNUM «Крепостные на Алтае: как приёмная семья стала «адом» для шестерых детей».

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