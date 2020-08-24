Нвоя , , 11:44 — REGNUM Два человека погибли и еще 28 получили ранения после того, как в субботу, 22 августа, в населенном пункте Патира-Уэст-Вилладж округа Нвоя в участников поминальной службы ударила молния. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, 50-летний Окелло Ламемба и еще один мужчина, личность которого не удалось установить, скончались в больнице Анака, куда их доставили в срочном порядке после происшествия.

По словам Бена Окота, председателя субокруга Пуронго, который находился на месте происшествия, погибшие находились под тентом на похоронах.

«Гроза началась, когда участники поминальной службы находились под палаткой, молния ударила в 30 человек, их доставили в больницу Анака, к сожалению, двое скончались по прибытии», — сказал он.

Доктор Джолли Лапат из больницы Анака добавила, что трое пострадавших, находящихся в критическом состоянии, были переведены в больницу Святой Марии Лакор в городе Гулу, где они в настоящее время находятся в отделении интенсивной терапии.

«Ситуация находится под контролем, но мы еще не выписали никого из выживших в результате удара молнии», — сказала Лапат.

В октябре 2018 года от удара молнии погибли двое членов одной семьи в том же населенном пункте.