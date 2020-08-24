Нвоя , 24 августа 2020, 11:44 — REGNUM Два человека погибли и еще 28 получили ранения после того, как в субботу, 22 августа, в населенном пункте Патира-Уэст-Вилладж округа Нвоя в участников поминальной службы ударила молния. Об этом передает Daily Monitor Uganda.
По информации издания, 50-летний Окелло Ламемба и еще один мужчина, личность которого не удалось установить, скончались в больнице Анака, куда их доставили в срочном порядке после происшествия.
По словам Бена Окота, председателя субокруга Пуронго, который находился на месте происшествия, погибшие находились под тентом на похоронах.
Доктор Джолли Лапат из больницы Анака добавила, что трое пострадавших, находящихся в критическом состоянии, были переведены в больницу Святой Марии Лакор в городе Гулу, где они в настоящее время находятся в отделении интенсивной терапии.
В октябре 2018 года от удара молнии погибли двое членов одной семьи в том же населенном пункте.