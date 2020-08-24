История вопроса

Новости, посвященные взаимодействию между Минском и Вильнюсом.



Дипломатические отношения установлены в 1992 году, посольства открыты в 1993 году.



Белоруссия для Литвы важна как страна, через которую транзитом проходят грузы в литовские порты.



Официальный Вильнюс неоднократно и безуспешно выступал против строительства в Белоруссии Островецкой АЭС.



Товарооборот между двумя странами составляет около 1,5 млрд. Доля Литвы во всем экспорте товаров из Белоруссии составила 3%.

Белоруссия экспортирует в Литву древесину и изделия из нее, а также удобрения и недрагоценные металлы. В свою очередь Литва продает Белоруссии котлы, оборудование и механизмы, текстиль и металлические изделия.



Литва занимает седьмое место по объемам инвестиций в экономику Белоруссии.