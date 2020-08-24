Минск, 24 августа 2020, 11:24 — REGNUM В Белоруссии пресечена попытка нарушения воздушного пространства со стороны Литвы. Об этом сообщает 24 августа пресс-служба белорусского министерства обороны.
Инцидент произошёл вечером 23 августа в Ошмянском районе.
«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», — говорится в сообщении.
Полет воздушных шаров пресекли решительные действия экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО, оружие при этом не применялось. Минобороны направило в МИД Белоруссии материалы для подготовки ноты литовской стороне.