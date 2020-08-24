Село Новая Усмань, Воронежская область, , 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как предварительно установлено, около 18:30 23 августа дети вместе матерью находились на территории частного домовладения. Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка, расположенного на территории домовладения, крышка перевернулась, и ребёнок упал в яму. Пытаясь спасти дочь, в яму прыгнула мама девочки, ее восьмилетняя сестра и отец. Помощь пытались оказать двое соседей — один, резко почувствовав себя плохо, смог выбраться и ямы. Все остальные — двое детей и трое взрослых — погибли.

«Исполняющим обязанности руководителя следственного управления уголовное дело изъято из производства Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России и передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления», — уточнили в СК.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в администрации Новоусманского района ранее рассказали, что сиротами после гибели родителей остались двое маленьких детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области после гибели пяти человек проверят коллекторы