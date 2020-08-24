Петропавловск-Камчатский, , 11:08 — REGNUM В Камчатском крае при пожаре в трёхкомнатной квартире погиб трёхлетний ребёнок, сообщили корреспонденту в региональном СУ СК РФ.

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Пожар в квартире в посёлке Усть-Камчатском произошёл утром в воскресенье, 23 августа. На месте происшествия обнаружен труп малолетнего ребёнка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все факты случившегося.

«В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних, а также тех, в чьем ведении находится исполнение требований законодательства о пожарной безопасности», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, двое детей остались сиротами после гибели родителей в сливной яме на территории частного домовладения в Новоусманском районе Воронежской области 23 августа.