Дамаск, , 11:11 — REGNUM Пожар под Дамаском, ставший причиной отключения электроэнергии по всей стране, удалось потушить. Сообщение об этом опубликовано 24 августа на странице государственного канала Al Ekhbariya в соцсети Facebook.

«Пожарные бригады сумели потушить пожар на месте взрыва на Арабском газопроводе», — отмечено в сообщении.

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил в эфире местного телевидения, что подача электроэнергии возобновлена в центре Дамаска. Постепенно будет восстановлено электроснабжение остальных районов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 августа произошел взрыв на газопроводе неподалёку от Дамаска. Основной версией пока считается теракт.

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