Посёлок городского типа Агинское, Забайкальский край, , 11:02 — REGNUM На реке Ага близ посёлка Агинское Забайкальского края нашли тело десятилетнего мальчика, который утонул ещё 22 августа. Об этом сегодня, 24 августа сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности.

По словам спасателей, тело ребёнка обнаружилось всего в 1 км вниз по течению и извлечено с глубины около полуметра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за сезон 2020 года в Забайкальском крае утонули три ребёнка. Последним был восьмилетний мальчик из села Новая Заря Ононского района. Его тело искали четыре дня.

Читайте также: За последнюю неделю в водоемах Забайкалья утонули девять человек

Читайте ранее в этом сюжете: Пропажа ребёнка стала поводом для возбуждения уголовного дела в Забайкалье