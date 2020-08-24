Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM На трассе Пермь-Екатеринбург произошла смертельная автомобильная авария с участием лося. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Водитель на арендованном Volkswagen Polo насмерть сбил лося и сам скончался до прибытия скорой помощи. Животное попало под колёса машины, перебегая проезжую часть на 327-м километре трассы.

В ГИБДД не исключают, что погибший мог сильно превысить допустимую скорость. До этого гражданин имел больше десятка нарушений ПДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года между Екатеринбургом и Серовом произошло ДТП с лосём. Водитель-таксист тогда отделался ушибами и ссадинами.

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