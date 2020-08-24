Иркутск, , 10:53 — REGNUM На территории Иркутской области действуют 28 лесных пожаров в Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Нижнеилимском, Усть-Кутском районах площадью 8195,8 га. Такие данные наутро, 24 августа, сообщает пресс-служба иркутского губернатора. Всего за прошедшие сутки локализованы 11 лесных пожаров на площади 1682,5 га. Угрозы перехода лесного пожара на населенные пункты нет.

По данным космического мониторинга, в минувшие сутки в зоне задымления от лесных пожаров находились 10 населенных пунктов в Катангском, Нижнеилимском и Усть-Илимском районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожароопасная обстановка в лесах Иркутской области остаётся достаточно напряженной. В частности, 18 августа крупный очаг площадью 205 га возник на территории Нижнеилимского района. Причём 35 га пройдено верховым огнем. По этой причине там введён режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Причиной 48 пожаров считаются грозы.

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