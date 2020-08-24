Москва, , 10:49 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в ряде регионов России канал вербовки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что спецоперация прошла в Татарии, Дагестане и Тюменской области.

В результате был задержан организатор, который вербовал и переправлял граждан РФ и стран СНГ в Сирию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Нижнем Новгороде гражданина Таджикистана, который подозревается в финансировании «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанный неоднократно осуществлял переводы средств членам террористических организаций на территории Афганистана.

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