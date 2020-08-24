Джакарта, , 10:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии объявили, что землетрясение произошло в понедельник, 24 августа 2020 года, в 00:54 по местному времени.

Землетрясение произошло в море на расстоянии 213 км к юго-западу от регентства Пангандаран на глубине 32 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.