Ярославль, , 10:48 — REGNUM Жители дома на улице Батова в Ярославле, где в 21 августа произошёл взрыв, не сообщали в экстренные службы о запахе газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Последствия взрыва в Ярославле Yarregion.ru

Сразу после трагедии появились сообщения о том, что жители ощущали запах газа. Но никто из них не обратился в аварийную службу. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник, аварийных заявок по дому на улице Батова, 5 корп 2 не было с начала 2020 года.

Как сообщалось ранее, версия взрыва газа рассматривается следствием как основная. В результате ЧП погибли три человека, в том числе ребёнок. Еще четверо пострадали. Жители дома эвакуированы, решение о восстановление или сносе будет принято по результатам обследования.

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