Хилок, Забайкальский край, , 10:45 — REGNUM Забайкальская природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения очистки стоков, поступающих с очистных сооружений г. Хилок. Как сказано на официальном сайте надзорного ведомства, после того, как специалистами Забайкальского управления Росприроднадзора произведен отбор проб воды в реке с одноимённым названием выяснилось, что сточные воды не проходят надлежащую очистку, эффективность работы очистных сооружений низкая и составляет от 4,8% до 47,1%, допущено вторичное загрязнение сточных вод нитрит-ионом (на 10%).

«Кроме того, зафиксировано превышение предельно допустимого воздействия на реку по нефтепродуктам в 36,4 раза, взвешенным веществам в 5,3 раза, аммонию-иону в 123,3 раза, хлориду-иона в 4,7 раз», — приснились в прокуратуре.

В адрес эксплуатирующей организации внесено представление, руководитель привлечен к ответственности по статье 7.6 («Пользование водоемом с нарушением установленных условий»), части 4 статьи 8.13 («Нарушение требований к охране водных объектов, которое повлекло его загрязнение») Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа на общую сумму 60 тыс. рублей.

В судебном порядке с организации взыскан причиненный природе ущерб в размере 163 тыс. рублей.