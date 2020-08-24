Улан-Удэ, , 10:37 — REGNUM В Монголии двое местных жителей утонули в реке Селенге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, 21 августа о происшествии монгольская сторона уведомила российских пограничников.

«Проводимые поисковые работы монгольской стороной результатов не дали. Они предполагают, что тела могло унести течение. В связи с этим, Монголия попросила помощи у России», — отметили в агентстве.

Пограничное управление ФСБ России по республике передало сообщение бурятским спасателям. Утром 23 августа последние приступили к поиску тел утонувших в 12 км от границы с соседним государством.

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