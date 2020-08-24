Энгельс, Саратовская область, , 10:56 — REGNUM По факту гибели 30-летнего мужчины на стройке многоэтажного дома следственные органы по городу Энгельс Саратовской области проводят проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Несчастный случай произошел утром 22 августа. Мужчина производил работы по отделке фасада многоэтажного здания, находясь в строительном подъемнике между 15-ым и 16-ым этажами. По неустановленным причинам трос подъемника оборвался, и конструкция накренилась в сторону. Мужчина не удержался и выпал из подъемника. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Очевидцами трагедии стали сотрудники строительной организации.

В организации изъяли необходимую документацию, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM напоминает, в женской колонии города Вольск Саратовской области устанавливают обстоятельства падения 47-летней заключенной из окна исправительной колонии №5. Состояние пострадавшей врачи оценивали как тяжелое.

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