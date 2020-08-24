Архангельск, , 10:31 — REGNUM Председателя архангельского сельхозкооператива обвиняют в хищении 12 млн рублей бюджетных средств.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, 32-летняя Марьям Широкая, являясь учредителем и председателем Перерабатывающего огороднического сельскохозяйственного потребительского кооператива «Фермерский продукт» в 2016 году получила на его развитие 12,05 млн рублей. Грант был предоставлен по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013−2021 годы».

Следствие установило, что средства Широкая потратила на другие цели, в том числе на собственные нужды.

Уголовное дело расследовано в следственном отделении Регионального управления ФСБ России по Архангельской области и направлено в Октябрьский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.