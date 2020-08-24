Волгоград, , 10:25 — REGNUM Четверо подростков врезались в трубу оросительного канала в Городищенском районе Волгоградской области. Двое скончались на месте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Несовершеннолетние попали в ДТП 23 августа около 03:05 на 59 километре автодороги Каспий. По предварительным данным, один из подростков приобрёл ВАЗ-2106 для изучения азов вождения и наработки практического опыта. Автомобиль нуждался в ремонте, водительских прав у хозяина нет. За руль сел 16-летний знакомый владельца, компания из четырёх человек отправилась в Дзержинский район Волгограда к знакомым. Возвращаясь домой, неопытный водитель выехал на полосу встречного движения, а затем съехал на обочину дороги, где врезался в трубу оросительного канала. На месте скончались 16-летний водитель и 14-летний пассажир, два других пассажира 14-ти и 17-ти лет госпитализированы.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».