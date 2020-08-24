Тюмень, 24 августа 2020, 10:21 — REGNUM На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись ВАЗ-21 120 и туристический автобус. Лёгкие травмы получили семилетняя девочка и водитель отечественного автомобиля, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Тюменской области.
ДТП произошло поздно вечером на 52-м км трассы 23 августа. По предварительным данным, нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-21 120 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в салоне которого находилось 17 человек. Показания алкотестера показали у водителя легкового автомобиля 1,20 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Пострадавшие получили ссадины и ушибы, госпитализация не потребовалась.