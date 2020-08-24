Мухоршибирский район, Бурятия, , 10:17 — REGNUM В селе Никольск Мухоршибирского района Бурятии подтоплено подполья 50 домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, после сильного ливня, шедшего с 15 до 17 часов, на населённый пункт хлынул поток воды с гор.

Кроме того, потоком частично размыло дорогу и повредило заборы жителей. Работники сельской администрации к настоящему времени провели обход пострадавших домом для оценки причинённого ущерба и планирования аварийно-восстановительных мероприятий.

«Вода откачана из всех 50 подполий жилых домов, имущество граждан не повреждено. Ведутся работы по расчистке дворов от ила. В домах воды нет», — сообщили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Баргузинском районе республики вышедшая после проливных дождей из берегов река подтопила низменный участок региональной трассы. В связи с этим сквозной проезд до некоторых населённых пунктов был закрыт.

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