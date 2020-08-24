Манила, , 10:21 — REGNUM По меньшей мере девять человек погибли на юге Филиппин в результате двух взрывов, произошедших с разницей в один час. Об этом сообщает 24 августа медиагруппа ABS-CBN в Twitter.

Первый взрыв прогремел в городе Холо провинции Сулу в 11:53 по местному времени (06:53 мск), второй — около 13:00 (08:00 мск), уточняет телеканал CNN Philippines. Второй взрыв произошел, когда на месте первого работали правоохранители. Бомбу, вероятно, привёл в действие террорист, погибший при взрыве.

Газета Manila Bulletin информирует о примерно 40 пострадавших, около 20 из которых — военные. Представитель 11-й пехотной дивизии Роналду Матео сообщил о пяти погибших военнослужащих и 18 раненых.

Силовики проверяют, связаны ли взрывы с арестом лидера организации «Абу Сайяф» Иданга Сусукана. Эта группировка присягнула на верность террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).