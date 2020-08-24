Новосибирск, , 10:13 — REGNUM В Новосибирской области приостановлена деятельность организации «Сибирский Антрацит» по отвалообразованию на одном из отвалов. Об этом сообщает Искитимский районный суд.

Организация признана виновной по административной статье за «нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Установлено, что в северо-западной части отвала «Елбашинский» при ведении работ по отвалообразованию на опасном производственном объекте произошёл оползень. При расследовании инцидента были выявлены нарушения обязательных норм и правил.

Работы на одном из отвалообразований приостановлены на срок 90 суток. Постановление не вступило в законную силу.