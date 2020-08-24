Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Душетском муниципалитете страны. Обращение главы государства 24 августа было опубликовано на ее странице в соцсети Facebook.

«Выражаю глубокую скорбь по поводу ужасной трагедии, произошедшей на дороге Шатили. Искренне соболезную семьям и близким погибших», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Душетском муниципалитете Грузии в обрыв упал автобус. По официальным данным, в аварии погибли 17 человек, трое пострадали. Причины ДТП устанавливаются.

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