Барнаул, , 10:05 — REGNUM Сотрудники Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи написали коллективное обращение президенту России Владимиру Путину, в котором обвинили руководство стационара в создании условий для «полноценного, всестороннего» распространения COVID-19 внутри лечебного учреждения. Текст документа обнародован ИА «Банкфакс».

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Как утверждают авторы обращения, в самом начале пандемии руководство больницы не обеспечило медперсонал внятными алгоритмами действий при выявлении единичных случаев заражения как среди больных, так и среди самих медработников.

Кроме того, врачи БСМП не смогли пройти жизненно необходимое обучение по оказанию помощи инфицированным COVID-19 пациентам (им предложили пройти это обучение за свой счет) и не получили в достаточном количестве средства индивидуальной защиты.

Также медики отметили, что даже после того, как больница скорой помощи было перепрофилирована в госпиталь для лечения больных с коронавирусом, проблема с обеспечением средствами индивидуальной защиты решена не была. Как утверждается в коллективном обращении, оставшиеся в БСМП медработники довольствовались всего лишь самошитыми масками в два слоя и медицинскими халатами, что привело к закономерному результату.

Авторы обращения просят Владимира Путина инициировать проверку Генпрокуратуры РФ и, при наличии признаков преступления, направить материалы в Следственный комитет России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, закрыть на двухнедельный карантин Алтайскую краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи пришлось в мае 2020 г., после того, как выяснилось, что SARS-CoV-2 выявлен у женщины — пациентки реанимационного отделения, которой был поставлен поставлен диагноз «пневмония». Носителями вируса стали несколько десятков медиков и пациентов.

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Скандальное обращение могло стать причиной недавней смены главврача БСМП и сегодняшнейкурирующего здравоохранение вице-премьера краевого правительства Ирины Долговой.

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Это далеко не первый скандал с участием министра здравоохранения алтайского края Дмитрия Попова. Напомним, к 1 июня детям в регионе преподнесли «подарок»: к международному празднику детства им было рекомендовано соблюдать максимальную осторожность при играх и категорически не получать травм. Дело в том, что чиновники совместили в одном отделении Центра охраны материнства и детства неотложную травматологию и плановую детскую ортопедию. На весь край осталось лишь 50 коек, хотя ещё несколько дней назад в двух стационарах их было вдвое больше и почти все они были заполнены. Широкую огласку ситуация получила после того, как коллектив ортопедии известил: высокопрофессиональным врачам было предложено либо уволиться, либо занять вакантные должности — дворников и уборщиков.

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