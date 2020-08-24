Село Новая Усмань, Воронежская область, , 09:48 — REGNUM Состояние всех сливных колодцев проверят на территории Новоусманского района Воронежской области после гибели пяти человек. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе администрации района.

«Несмотря на то, что ЧП случилось на частной территории, в Новоусманском районе проинвентаризируют состояние всех колодцев подобного назначения, расположенных на муниципальных территориях, в особенности — на территориях школ, детских садов», — уточнили в администрации.

Также для владельцев частных домовладений будет подготовлена памятка по безопасной эксплуатации сливных коллекторов, уточнили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 августа, в Новоусманском районе на территории частного домовладения погибли пять человек — они провалились в сливной колодец. В числе погибших — двое детей и их родители (сиротами остались ещё двое детей), а также сосед, пытавшийся оказать помощь. Еще один мужчина был госпитализирован с тяжёлым отравлением метаном.

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