Омск, , 09:44 — REGNUM Заместитель главного врача омской БСМП №1 Анатолий Калиниченко 24 августа на пресс-конференции рассказал об угрозах в соцсетях, звучавших в его адрес из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

По словам медика, пользователи соцсетей угрожали не только ему, но и его семье, однако эти сообщения ни на что не повлияли, передают «Аргументы и факты — Омск».

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Главврач БСМП №1 Александр Мураховский подчеркнул, что в его адрес угроз не было, однако в приёмную поступило более тысячи звонков. Также из-за огромного количества людей возникли трудности с заездом на территорию больницы машины скорой помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно приземлилось в Омске. Блогера госпитализировали в БСМП №1. Он находился без сознания на аппарате ИВЛ. Через некоторое время Навального перевезли в немецкую клинику.

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