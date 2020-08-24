Село Новая Усмань, Воронежская область, , 09:41 — REGNUM Двое детей остались сиротами после гибели родителей в сливной яме на территории частного домовладения в Новоусманском районе Воронежской области 23 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации района.

«Без родителей остались двое несовершеннолетних. Сейчас они у родной сестры погибшей женщины. В ближайшее время их навестят специалисты отдела опеки и попечительства администрации, для того, чтобы запустить процесс их устройства. С кем в итоге останутся дети говорить пока рано, однако родственников достаточно, поэтому, без сомнений, дети без опекунов не останутся», — уточнил представитель администрации.

Он также добавил, что организацию похорон погибших возьмёт на себя администрация района, родным обещают помощь по оформлению всех необходимых документов, а также психологическую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 августа в посёлке совхоза Воронежский на территории частного домовладения в сливной яме были найдены тела пяти человек, двоих детей и троих взрослых. Ещё один взрослых мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии с отравлением метаном. По информации СМИ, в шестиметровый колодец, у которого плохо закрывалась крышка, упала двухлетняя девочка. Её попыталась спасти мать, которая также провалилась, следом упали восьмилетняя девочка и отец детей. Двое соседей попытались оказать помощь, один из них также погиб.

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