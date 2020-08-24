Барнаул, , 09:36 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известило об окончании расследования уголовного дела в отношении теперь уже бывших заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края и бывшего начальника — лесничего отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии края. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сегодня, 24 августа, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По данным следствия, в 2016 году к начальнику-лесничему обратился предприниматель с просьбой организовать рубки лесных насаждений на территории Белокурихинского участкового лесничества в Смоленском районе для последующего устройства возглавляемым им акционерным обществом в указанном месте объекта спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения — горнолыжной трассы.

О данной просьбе должностное лицо сообщил своему непосредственному руководителю — заместителю министра природных ресурсов и экологии региона. В 2017 году, вступив в предварительный сговор, чиновники распорядились провести рубки лесных насаждений в защитных лесах лесничества якобы для прокладки противопожарного разрыва, что действительности не соответствовало, так как целью рубок было выполнение просьбы предпринимателя. Превышая полномочия, должностные лица нанесли непоправимый вред экологии края, а также ущерб лесному фонду на сумму около одного миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину признали в полном объёме. Степень наказания определит суд, куда уже направлено уголовное дело. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, не исключено, что правоохранители заинтересуется также прокладкой противопожарного разрыва в Тягуне. Там руководство горнолыжного комплекса, получив лесной участок в аренду для проведения культурно-оздоровительных мероприятий сроком на 49 лет, вырубило на государственные деньги 1,6 км площади (густота 300 шт. на га) якобы под пожарный разрыв. Причём его продолжительность совпадает с новой горнолыжной трассой.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнес за государственный счёт: горно-лыжные «страсти» Алтайского края

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские лесные чиновники сознались в преступлении