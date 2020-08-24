Иркутск, , 09:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 24 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 360 человек, причём 87 добавились только за последние сутки.

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Общее число погибших с SARS-CoV-2 составляет 261 человек (+2 пациента за выходные).

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 685 пациентов, из них 37 человек болеют тяжело. Выздоровели 13 790 человек.

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