Ростов-на-Дону, , 09:11 — REGNUM В Ростовской области на трассе «Азов — Александровка — Староминская» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 24 августа.

Авария произошла в 7:15 мск на 60-м километре автодороги в направлении Ростова-на-Дону. По предварительным данным, водитель автобуса остановился на временном светофоре, установленным в связи с ремонтом мосту. В это время с автобусом столкнулся водитель грузовой «ГАЗели».

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Пока известно только об одном пострадавшем. Это водитель «ГАЗели».