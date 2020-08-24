Серов, Свердловская область, , 09:08 — REGNUM Центральную улицу Серова (Свердловская область) перекрыли полицейские из-за предмета, похожего на гранату Ф-1. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Как передаёт портал «Е1», в ночь с 22 на 23 августа 2020 года двое неизвестных подошли к автомобилю, вставшему на светофоре, и оставили на капоте машины похожий на гранату предмет. Водитель съехал с проезжей части и позвонил в полицию. Инцидент произошёл на улице Ленина, близ дома № 187.

На место прибыли не только полицейские, но и пожарные вместе со скорой помощью, а также росгвардейцы. Специалисты-взрывотехники подъехали лишь под утро. Они выявили, что граната оказалась учебной.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года учебную гранату подбросили на крыльцо здания отдела ФССП в Ярославле.

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