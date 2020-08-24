Уфа, , 09:19 — REGNUM Сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях 38 торговых центрах поступили к полицейским 20 августа в Башкирии. Об этом 24 августа сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на заседании в правительстве республики.

По его словам, в результате были эвакуированы около семи тысяч человек. После обследования зданий взрывные устройства в них обнаружены не были.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы посетители и сотрудники нескольких районных судов.

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