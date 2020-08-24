Кутаиси, Грузия, , 09:11 — REGNUM Кутаиси и ряд других населенных пунктов в крае Имеретия в Грузии пострадали из-за длительных ливней в ночь на 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным пресс-службы, в Кутаиси подтоплен центр, а также улицы Поти, Автомшенебели и Агмашенебели. Там вода залила подвалы, а также первые этажи жилых домов.

В Цхалтубо, расположенном в восьми километрах на северо-западе от Кутаиси, водой залило десять улиц. Была повреждена насосная станция в системе водоснабжения, питьевую воду с 24 августа начали подавать с ограничениями. Кроме того, есть сведения о повреждении газовой трубы.

Сообщается о подтоплении жилых домов в населенных пунктах Ткибули, Харагаули, Тернали, Баноджа, Квилишори, Хомули. В районе также как минимум на четырех дорогах сошли оползни.

«Мобилизованы соответствующие службы мэрии, спасательные бригады, ведется первичный учет нанесенного ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что 23 августа после ливней, которые шли два дня, залило несколько улиц в Батуми. Там пришлось расчищать дренажную систему, что вода быстрее уходила в море. 24 августа в Грузии также ожидаются дожди.

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