Тбилиси, , 08:41 — REGNUM Сотрудники Тбилисского отделения полиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД Грузии задержали 47-летнюю женщину, обвиняемую в совершении насилия в отношении несовершеннолетнего. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что задержанная работала няней в грузинской столице у одной из семей, где другими нянями смотрела за пятью детьми. Об инциденте в полицию сообщили две коллеги обвиняемой. В качестве подтверждения своих слов они предоставили видео, на основании которого женщина была задержана.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по статье «Насилие, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.