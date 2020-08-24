Томск, , 08:31 — REGNUM Действующих лесных пожаров в Томской области нет, сообщили ИА REGNUM 24 августа в администрации региона.

За выходные (22−23 августа) в Томской области потушили два возгорания в Бакчарском и Верхнекетском лесничествах на общей площади 25 га.

В лесах региона сохраняется низкий класс пожарной опасности — 1,4.

Всего с начала 2020 года в Томской области потушили 181 лесной пожар на площади 6,9 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Томской области было зарегистрировано два лесных пожара на площади 25 га в Бакчарском и Верхнекетском районах.

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