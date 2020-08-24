Асекеевский район, Оренбургская область, , 08:22 — REGNUM В Оренбургской области в ночь на 24 августа пожар произошел в частном доме ст. Заглядино Асекеевского района. Есть жертвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

С огнем боролись пять пожарных боевых расчётов. На ликвидацию возгорания ушло 40 минут.

По данным спасателей, в момент возникновения пожара все члены семьи спали. Двое девочек 2004 и 2005 годов рождения проснулись от запаха гари и быстро покинули дом через окно.

Во время тушения пожара в доме обнаружили тела двух человек: мужчины 1966 года рождения и женщины 1981 года рождения. Огонь уничтожил дом на площади 67,5 квадратных метров.

Предварительной причиной пожара назван недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.