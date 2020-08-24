Батуми, Грузия, , 08:26 — REGNUM Центральные улицы Батуми 23 августа подтопило из-за длительных ливней. Об этом сообщает интернет-издание «Батумелеби».

По данным журналистов, уровень воды на улице Руставели поднялся так высоко, что водителям пришлось объезжать её. Проблемы с движением возникли на улицах Химшиашвили, Лермонтова, Шавшети, Грибоедова и Чавчавадзе. Также проблемы с передвижением из-за дождей возникли в соседнем с Батуми поселком Махинджаури.

«В основном, проблемным остается поселение Урехи. Затоплены дворы, дороги и подвалы», — сообщили журналистам в местном отделении службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что экстренные службы ведут расчистку каналов дренажной системы города. Спецтехника откачивает воду.

Стоит отметить, что дожди в ряде районов Грузии шли на протяжении прошедших выходных. Дождливая погода ожидается в Аджарии также в понедельник, 24 авугста.