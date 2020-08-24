Мадисон, США, , 08:10 — REGNUM Новая волна протестов против произвола началась в американском штате Висконсин после стрельбы полицейских по чернокожему правонарушителю. Об этом 24 августа сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошёл в городе Кеноша. Сотрудники полиции начали стрельбу по чернокожему мужчине, пытавшемуся скрыться от них при задержании. По свидетельствам очевидцев, полицейские выстрелили семь раз в спину предполагаемому правонарушителю.

Мужчина был госпитализирован, в настоящее время он находится в больнице в критическом состоянии. В городе начались протесты против произвола полиции, перешедшие в беспорядки. Протестующие нападают на сотрудников полиции с камнями и кирпичами. Пострадал по крайней мере один полицейский.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках, вспыхнувших в американском штате Луизиана после гибели афроамериканца при задержании его сотрудниками полиции.

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