Кустанай, Казахстан, , 08:10 — REGNUM Десять пассажирских автобусов сгорели в автопарке города Рудного в Кустанайской области Казахстана, сообщили 24 августа в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики.

Сообщение о возгорании на территории ТОО «Рудный автотранс» поступило в 4:19 (1:19 мск). Пожарные и работники предприятия отогнали 12 автобусов на безопасное расстояние. В пожаре сгорели десять автобусов, еще два получили повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в городе Есик Алма-Атинской области Казахстана в результате взрыва на автогазозаправочной станции (АГЗС) пострадали два человека.

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