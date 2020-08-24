Улан-Удэ, , 07:55 — REGNUM В Бурятии на берегу озера Байкал задержан 15-летний подросток, подозреваемый в угоне автомобиля и краже из магазина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сообщение об угоне автомобиля «Хонда Фит» поступило утром 21 августа.

Через несколько часов в октябрьский отдел полиции Улан-Удэ сообщили о краже. Неизвестный проник в магазин через форточку, похитив около 17 тыс. рублей, три бутылки спиртного и продукты питания.

Правоохранителям в рамках оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

«Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленник совершил угон автомобиля, воспользовавшись тем, что ключи находились в салоне транспортного средства. А после совершения кражи из магазина подозреваемый в компании своих друзей направился отдыхать на Байкал», — отметили в ведомстве.

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