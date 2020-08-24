Дамаск, , 07:50 — REGNUM Взрыв на газопроводе под Дамаском, вызвавший отключение электроэнергии на всей территории Сирии, был официально признан террористическим актом. Об этом 24 августа заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.

По словам министра, была сделана оценка ситуации и установлено, что взрыв на газопроводе между районами Адра и Думейр под Дамаском произошёл в результате террористической атаки.

Министр не уточнил, установлены ли виновные в произошедшем. На настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. О возможных пострадавших в результате взрыва не сообщается.

На место ЧП стянуты пожарные расчёты, ликвидация возгорания, возникшего на месте взрыва газопровода, продолжается. Удалось частично восстановить энергоснабжение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на газопроводе под Дамаском, приведшем к отключению электроэнергии во всей стране.

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